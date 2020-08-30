Beşiktaş, Nazım Sangare'yi istiyor

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Antalyaspor'dan Nazım Sangare için girişimler yaptıklarını söyledi.



A Spor'a konuşan yönetici, "Sağ bekte transfer düşünüyoruz. Nazım Sangare de Türk ve milli takım oyuncusu. Kulübü ile anlaşırsak olur ama alternatif oyuncular da var, hangisi mantıklı olursa, onu getireceğiz." dedi.



Beşiktaş, sağ bek transferi için Roma'nın İtalyan beki Davide Santon transferi için de girişimlerini sürdürüyor.



