Beşiktaş Nazım Sangare'de sona yaklaşıyor

Beşiktaş'ın Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare'yi kadrosuna katmak için önemli aşama kaydettiği belirtiliyor.

, Fotoğraf; AA
Beşiktaş Nazım Sangare'de sona yaklaşıyor
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09 Eylül 2020 02:09
Beşiktaş'ın Antalyasporlu Nazım Sangare transferi konusunda sona geldiği kaydedildi.

TRTSpor'un haberinde Nazım Sangare ile anlaşan Beşiktaş'ın Antalyaspor ile sürdürdüğü pazarlıklarda büyük aşama kaydedildiği belirtiliyor. Sangare transferi için bu sezon sonuna kadar kiralık ve sezon sonunda satın alma opsiyonunun konuşulduğu belirtiliyor.

Antalyaspor'un Beşiktaş'tan gelen 500 bin euro'luk kiralama bedeline ek olarak sezon sonunda 1.5 milyon euro'ya zorunlu satın alma maddesi eklenmesini istediği öne sürüldü.

A Milli Takım kadrosunda da yer alan Nazım Sangare için daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de adı geçmişti.



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