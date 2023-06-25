Beşiktaş, Nathan Redmond'ı bekliyor!

Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak kadrosuna kattığı Redmond ile 3 yıllık mukavele imzalamak isterken, İngiliz futbolcunun kararsızlığı siyah-beyazlıların elini bağlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Nathan Redmond'ı bekliyor!
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25 Haziran 2023 11:30
Son güncelleme 25 Haziran 2023 11:31
Beşiktaş'la sözleşmesi biten Nathan Redmond'un durumu belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlıların 3 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği 29 yaşındaki İngiliz yıldızın kararını geciktirmesi huzursuzluk yaratıyor.

Eşi kısa süre içinde doğum yapacak olan Redmond en geç önümüzdeki hafta kesin kararını kulübe iletecek. İngiltere'ye dönmek isteyen eşini ikna etmekte zorlanan yetenekli futbolcunun kararı ayrılık yönünde olursa siyah-beyazlılar alternatif isimlerle yapılan görüşmelere hız verecek.

İngiltere Premier Lig ekipleri Burnley, Wolverhampton ve Nottingham Forest'le görüşme halinde olan Redmond'un bu kulüplerden birine imza atabileceği de ileri sürüldü.

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