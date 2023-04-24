Beşiktaş'a sezon başında katılan ve gösterdiği performansla beğenilmeyen Nathan Redmond, Şenol Güneş'in vazgeçilmezi haline geldi.İngiliz futbolcu, Fenerbahçe derbisinde yükselen performansını sürdürdü ve taraftarının büyük beğenisini kazandı. Kadıköy'de Sarı-Lacivertliler'e karşı 1 gol, 3 asistle galibiyetin mimarlarından olan Redmond, formunu devam ettirdi. Fenerbahçe galibiyetinin ardından Giresunspor karşısında da gol sevinci yaşayan Redmond, 0-0 berabere biten Trabzonspor karşılaşmasının ardından Ümraniyespor maçında da takımı adına rakip fileleri havalandırmayı başardı.Redmond, Beşiktaş'ta 6 gol, 6 asistle 12 kez skor katkısında bulunmayı başardı. Bu performansıyla maç başına 0.45'lik ortalama yakalayan İngiliz futbolcunun, ülkesinde formasını giydiği takımlardaki ortalaması ise bu sezonun çok altında kaldı. Southampton'da 232 maçta 30 gol, 27 asistlik performans gösteren Redmond, 0.24'lük ortalama yakalamıştı. Norwich City'de ise 123 maçta forma giyip 13 gol, 21 asist yaptı ve maç başına 0.27'lik ortalama tutturdu. Birmingham forması da giyen başarılı kanat oyuncusu 82 maçta 9 gol atıp 11 asist yaptı ve 0.24 ortalamasıyla oynadı.Taraftarlardan sezon başı çok sık tepki gören yıldız futbolcu, gösterdiği performansla onların sevgilisi olmayı başardı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, oyuncunun takımda kalması yönünde sosyal medyada yönetime çağrıda bulunmaya başladı. Ümraniyespor maçı sonrası performansının artışı hakkında, "Lige alışmadan kaynaklanıyor performans artışım. Hocamızın istediği şekilde takıma katkı vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullanan Redmond, yeni sözleşme hakkında sorulan sorulara karşısında sezon sonunu işaret etmişti. Siyah-Beyazlı yönetimin, Güneş'in beğenisini kazanan oyuncuyu gelecek sezon kadroda tutmak için çalıştığı öğrenildi.