Beşiktaş, namağlup devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 45+2. dakikada Rafa Silva kaydetti.
Bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 20'ye çıkardı. Dördüncü yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 11 puanda kaldı.
Ligde yoluna namağlup devam ediyor
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8. maçta da yenilmedi.
Bu müsabakalarda 6 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Rakip fileleri 17 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.
Lider Galatasaray ve Trabzonspor ile ligin namağlup 3 takımından biri olan siyah-beyazlı ekip, bu sezon kalesini gole kapattığı 5. mücadeleyi de kazanmayı başardı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 45+2. dakikada Rafa Silva kaydetti.
Bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 20'ye çıkardı. Dördüncü yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 11 puanda kaldı.
Ligde yoluna namağlup devam ediyor
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8. maçta da yenilmedi.
Bu müsabakalarda 6 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Rakip fileleri 17 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.
Lider Galatasaray ve Trabzonspor ile ligin namağlup 3 takımından biri olan siyah-beyazlı ekip, bu sezon kalesini gole kapattığı 5. mücadeleyi de kazanmayı başardı.