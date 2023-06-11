Beşiktaş, Muleka için teklif bekliyor

Beşiktaş'ın sezon başında Standard Liege'den 3,35 milyon euro'ya aldığı Jackson Muleka'yı satılık listesine koydu. Siyah- beyazlılar Kongolu golcü için gelecek teklifleri bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Muleka için teklif bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2023 10:23
Son güncelleme 11 Haziran 2023 11:50
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sakatlığından dolayı 1,5 ay sahalardan uzak kalacak olması ve teknik ekibin Jackson Muleka'dan memnun olmaması sebebiyle santrfor transferinde operasyon hızlandı. 

Geçtiğimiz yıl Kasımpaşa'da çıkış yakalan Muleka'nın bonservisini Standard Liege'den alan Beşiktaş, Kongolu golcüden istediği performansı alamamıştı.

Bu doğrultuda Kartal, bir an önce Muleka'yı elinden çıkarma kararı aldı. Mısır Ligi ekiplerinden talipleri bulunan Muleka için Beşiktaş, 6 milyon Euro talep ediyor. Mısır Ligi'nden son olarak 4 milyon Euro seviyesinde teklif gelmişti.

Jackson Muleka, siyah beyazlı formayla  bu sezon 32 maçta 6 gol 1 asist kaydetti.  
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery