BEŞİKTAŞ, LIEGE İLE GÖRÜŞECEK

OPSİYON PAZARLIKLARI

BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUYA TEKLİFİ

MULEKA'NIN PERFORMANSI

Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley ile transfer konusunda anlaşma sağlayamayan Jackson Muleka için yeniden devreye girdi. Siyah-beyazlılar, Muleka transferinde rakibinden bir adım öne geçti. Futbolcu da Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Muleka için konuşulan rakamlar belli oldu.Standard Liege ile Burnley Kulübü 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak; Muleka ve Burnley orta yolu bulamadı. Beşiktaş'ın önerdiği ücret ile Burnley'nin önerdiği arasında büyük fark oluşmasından dolayı Muleka, Beşiktaş'a gelmek istiyor. Beşiktaş, Liege ile yeniden görüşecek. Belçika ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak.İki kulüp zorunlu opsiyon konusunda anlaşırsa, transfer tamamlanacak. Bu rakamın, Burnley'in önerdiği 4 milyon euro olması bekleniyor. 22 yaşındaki futbolcuya İngiliz ekibi 1 milyon Euro civarında yıllık ücret önermişti.Beşiktaş'ın 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Bu sebeple Kongolu futbolcu, Siyah-Beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor. Transferin bu hafta içinde olumlu veya olumsuz şekilde netleşmesi bekleniyor. Muleka geçen sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da parlamıştı.Süper Lig'de 14 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 12 kez rakip ağları salladı. Ayrıca 5 kez de asist yaptı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'yle 13 milli maça çıkan Muleka, ülkesi adına da 3 gol kaydetti. Beşiktaş, Muleka transferiyle hem hücum hattını güçlendirmek hem de geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor. Teknik Direktör Ismael'in de genç futbolcu konusunda çok istekli olduğu öğrenildi.