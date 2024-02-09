Beşiktaş, Muci transferini bitiriyor

Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösterilen Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı.

1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti.

🚀Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ernest Muci'den ayak içiyle harika gol! pic.twitter.com/IjxDFkBg9p



— Sporxtv (@sporxtv) February 9, 2024