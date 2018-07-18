Dusko Tosic'in Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF'e gönderilmesinin ardından Matej Mitrovic için de Club Brugge'le anlaşan Beşiktaş, stoper hattındaki boşluğu doldurmak için harekete geçti.Siyah- Beyazlılar'ın bu doğrultuda geçen sezon Avustralya Ligi ekibi Adelaide United'ta kiralık olarak forma giyen Hebei China Fortune'lu futbolcu Ersan Gülüm'ü radarına aldığı bildirildi.31 yaşındaki futbolcunun, alacakları karşılığında kulübünden bonservisini alıp Kartal olması bekleniyor.