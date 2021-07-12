Beşiktaş, Mitrovic defterini tamamen kapattı

Beşiktaş'ta, Fulham'dan Aleksandar Mitrovic ile yaklaşık 2 aydır süren görüşmeler olumsuz sonuçlandı.



Menajeri Pini Zahavi ile yapılan pazarlıklarda Sırp golcünün 3 yıllık kontrat ile yıllık 5 milyon Euro garanti para ve maç başı ücret istemesi üzerine başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler transfer görüşmelerinden tamamen çekilme kararı aldı



26 yaşındaki Sırp forvet, geçen sezon Fulham formasıyla 31 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.



