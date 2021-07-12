Beşiktaş, Mitrovic defterini tamamen kapattı

Beşiktaş, pazarlıklarda mesafe kaydedilememesi üzerine Aleksandar Mitrovic transferinden vazgeçti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Mitrovic defterini tamamen kapattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2021 11:56
Beşiktaş'ta, Fulham'dan Aleksandar Mitrovic ile yaklaşık 2 aydır süren görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Menajeri Pini Zahavi ile yapılan pazarlıklarda Sırp golcünün 3 yıllık kontrat ile yıllık 5 milyon Euro garanti para ve maç başı ücret istemesi üzerine başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler transfer görüşmelerinden tamamen çekilme kararı aldı

26 yaşındaki Sırp forvet, geçen sezon Fulham formasıyla 31 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.