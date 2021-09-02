Beşiktaş, Miralem Pjanic ile anlaştı

Orta saha transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir isimle anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Barcelona'da gözden çıkarılan Miralem Pjanic için tüm şartlarda anlaşma sağladı.



A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Bosnalı yıldız için Barcelona ile 1 sezonluğuna kiralama üzerine görüşmeler yaptı ve Katalan kulübüyle ortak bir noktada buluşuldu. Tecrübeli oyuncunun bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.



BARCELONA MAAŞ BÜTÇESİNİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR



Maaş bütçesini düşürmeye çalışan Barcelona yönetiminin, 16.3 milyon euro brüt maaş alan Miralem Pjanic'in maaşının büyük kısmını ödemeyi kabul ettiği belirtildi.



31 yaşındaki Boşnak futbolcu, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu.



Metz, Lyon, Roma, Barcelona ve Juventus formaları giyen 31 yaşındaki oyuncu, 552 maça çıkarken 73 gol attı ve 108 asist yaptı.







