Beşiktaş, milli forveti kadrosuna kattı

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, Şelale Kepenç ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA
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Beşiktaş, milli forveti kadrosuna kattı
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21 Temmuz 2021 18:37
Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Şelale Kepenç'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Wyoming Üniversitesi'nde forma giyen 23 yaşındaki forvet ile sözleşme imzalandığı belirtildi.


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