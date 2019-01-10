Beşiktaş, Milan'dan Zapata'nın transferini bitiriyor

Transfer konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Domagoj Vida'ya teklifler olması sebebiyle Hırvat stoperin yeri için şimdiden arayışa başlamıştı.
Kara Kartal'ın bu doğrultuda Milan'ın Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata'yla el sıkıştığı öğrenildi.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş Yönetimi'yle menaceri aracılığıyla anlaşıp haber beklediği kaydedildi.
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Kara Kartal'ın bu doğrultuda Milan'ın Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata'yla el sıkıştığı öğrenildi.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş Yönetimi'yle menaceri aracılığıyla anlaşıp haber beklediği kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın