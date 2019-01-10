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Beşiktaş, Milan'dan Zapata'nın transferini bitiriyor

Transfer konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Domagoj Vida'nın ayrılma ihtimaline karşılık AC Milan'dan Zapata'nın transferini bitirme noktasına geldi.

Beşiktaş, Milan'dan Zapata'nın transferini bitiriyor
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10 Ocak 2019 11:45
Transfer konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Domagoj Vida'ya teklifler olması sebebiyle Hırvat stoperin yeri için şimdiden arayışa başlamıştı.

Kara Kartal'ın bu doğrultuda Milan'ın Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata'yla el sıkıştığı öğrenildi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş Yönetimi'yle menaceri aracılığıyla anlaşıp haber beklediği kaydedildi.

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