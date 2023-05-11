Beşiktaş, Miha Zajc'ı bekliyor

Beşiktaş gözünü, Jorge Jesus'un kalması durumunda Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Miha Zajc'a çevirdi. Başkan Ahmet Çebi, Fenerbahçe ile ilişkilerin bozulmaması için Sloven yıldızın kesin kararını bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Beşiktaş, Miha Zajc'ı bekliyor
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11 Mayıs 2023 12:42
Süper Lig'de yeni sezonun transfer planlamasına başlayan Beşiktaş'ta gündem 10 numara transferi... Siyah- beyazlı takım Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Sloven yıldız Miha Zajc'ı gündemine aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımda kalması durumunda ayrılacağı iddia edilen Sloven yıldızla ilgili sezon sonunu bekliyor. Lig bitince kararını açıklayacak olan Zajc'la ilgili gerekli adımların atılacağı belirtildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasındaki iyi ilişkileri bozmamak adına yıldız futbolcuya şimdilik bir teklifte bulunmadığı, Zajc'ın Fenerbahçe ile bağlarını koparma- sını beklediği öğrenildi.

28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile bu sezon 29 maçta görev yaptı. Sloven yıldız bu karşılaşmalarda takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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