Beşiktaş Mert'in sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok'a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
30 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI
2021 yılında Başakşehir'den Beşiktaş'a imza atan 34 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı forma altında 30 maçta sahaya çıktı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok'a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
30 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI
2021 yılında Başakşehir'den Beşiktaş'a imza atan 34 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı forma altında 30 maçta sahaya çıktı.