Beşiktaş, Mert Günok transferine nokta koyuyor

Beşiktaş, Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldı.

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Beşiktaş, Mert Günok transferine nokta koyuyor
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28 Temmuz 2021 10:26
Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda alternatifli bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Teknik ekiple yapılan son görüşmede kale hattında yeni bir planlamaya giden yönetim, bu bölgeye de transfer yapma kararı aldı.

Kara Kartal, bu doğrultuda Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldı. Siyah-Beyazlılar'ın, 32 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisiyle bu hafta içerisinde resmi olarak görüşüp transfere noktayı koyması planlanıyor.

Zorluk çıkarılmıyor...

Kale hattında Volkan Babacan ve Muhammed Şengezer'i de elinde bulunduran Başakşehir'in, bundan dolayı Beşiktaş 'la anlaşma sağlayan Mert Günok'un ayrılığına zorluk çıkarması beklenmiyor. Transferin, düşük bir bonservis bedeli karşılığında noktalanacağı konuşuluyor.


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