Beşiktaş, Mert Günok'ta mutlu sona yakın

Beşiktaş'ta yönetim, hücum hattı için yaptığı operasyonu tamamlamasının ardından Mert Günok'a da imzayı attırmayı planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Mert Günok'ta mutlu sona yakın
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05 Ağustos 2021 12:10
Kadrosunu tecrübeli bir kaleciyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Beşiktaş, son olarak Başakşehir'in 32 yaşındaki file bekçisi Mert Günok'u gündemine almıştı.

A Milli Takım kalecisiyle yapılan ilk temastan anlaşmayla çıkan yönetim, hücum hattındaki operasyonun tamamlanmasının ardından Mert'e de Siyah-Beyazlı formayı çok zaman geçirmeden giydirmeyi amaçlıyor.

Yönetimin, Mert için Başakşehir'le 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşması bekleniyor.  


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