Beşiktaş Mert Günok ile sözleşme yeniledi!

Beşiktaş, tecrübeli file bekçisi Mert Günok ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Mert Günok ile sözleşme yeniledi!
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30 Temmuz 2023 12:13
Beşiktaş, 34 yaşındaki tecrübeli eldiven Mert Günok ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Sercan Dikme'nin haberine göre, siyah-beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda biten olacak Milli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

2021 yılında 1.3 milyon euro karşılığında Başakşehir'den Beşiktaş'a transfer olan Mert Günok, siyah-beyazlı formayı 30 kez giydi.


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