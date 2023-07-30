Beşiktaş Mert Günok ile sözleşme yeniledi!

Beşiktaş, 34 yaşındaki tecrübeli eldiven Mert Günok ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Sercan Dikme'nin haberine göre, siyah-beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda biten olacak Milli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
2021 yılında 1.3 milyon euro karşılığında Başakşehir'den Beşiktaş'a transfer olan Mert Günok, siyah-beyazlı formayı 30 kez giydi.
Sercan Dikme'nin haberine göre, siyah-beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda biten olacak Milli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
2021 yılında 1.3 milyon euro karşılığında Başakşehir'den Beşiktaş'a transfer olan Mert Günok, siyah-beyazlı formayı 30 kez giydi.