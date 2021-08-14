Beşiktaş, Mert Günok ile 3 yıllık imzaladı!

Volkan Demirel: "Beşiktaş'ın bu seneki en büyük transferi Salih Uçan. Bence en gereksiz transfer de Mert Günok oldu. Ersin şimdi yatarken 'Ben ne olacağım?' diye düşünecektir. " [📺beIN] pic.twitter.com/mNzvD8TTqv



— Sporx (@sporx) August 13, 2021