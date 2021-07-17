Beşiktaş, Mert Günok için harekete geçiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta "kaleci" konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ersin Destanoğlu için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile yapılan görüşmelerde önemli yol kat edilmesinin ardından siyah-beyazlılar alternatif arayışlarına başladı.
MERT GÜNOK İÇİN TEKLİF HAZIRLANIYOR
Beşiktaş'ın bu yönde ilk hamlesini Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok ile yapacağı kaydedildi. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, 32 yaşındaki kaleci için Başakşehir'e teklif yapmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor'un da Uğurcan Çakır'ın alternatifi olarak değerlendirdiği Mert Günok, Aykut Kocaman'ın takımın başına gelmesinin ardından kaleyi Volkan Babacan'a kaptırmıştı.
Ersin Destanoğlu için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile yapılan görüşmelerde önemli yol kat edilmesinin ardından siyah-beyazlılar alternatif arayışlarına başladı.
MERT GÜNOK İÇİN TEKLİF HAZIRLANIYOR
Beşiktaş'ın bu yönde ilk hamlesini Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok ile yapacağı kaydedildi. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, 32 yaşındaki kaleci için Başakşehir'e teklif yapmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor'un da Uğurcan Çakır'ın alternatifi olarak değerlendirdiği Mert Günok, Aykut Kocaman'ın takımın başına gelmesinin ardından kaleyi Volkan Babacan'a kaptırmıştı.