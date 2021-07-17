Beşiktaş, Mert Günok için harekete geçiyor

Ersin Destanoğlu için Fransa'dan Nice ile görüşen Beşiktaş, Mert Günok için teklif hazırlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Mert Günok için harekete geçiyor
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17 Temmuz 2021 21:53
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta "kaleci" konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ersin Destanoğlu için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile yapılan görüşmelerde önemli yol kat edilmesinin ardından siyah-beyazlılar alternatif arayışlarına başladı.

MERT GÜNOK İÇİN TEKLİF HAZIRLANIYOR

Beşiktaş'ın bu yönde ilk hamlesini Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok ile yapacağı kaydedildi. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, 32 yaşındaki kaleci için Başakşehir'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'un da Uğurcan Çakır'ın alternatifi olarak değerlendirdiği Mert Günok, Aykut Kocaman'ın takımın başına gelmesinin ardından kaleyi Volkan Babacan'a kaptırmıştı.




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