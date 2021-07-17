Beşiktaş, Mert Günok için harekete geçiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta "kaleci" konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Ersin Destanoğlu için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile yapılan görüşmelerde önemli yol kat edilmesinin ardından siyah-beyazlılar alternatif arayışlarına başladı.



MERT GÜNOK İÇİN TEKLİF HAZIRLANIYOR



Beşiktaş'ın bu yönde ilk hamlesini Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok ile yapacağı kaydedildi. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, 32 yaşındaki kaleci için Başakşehir'e teklif yapmaya hazırlanıyor.



Trabzonspor'un da Uğurcan Çakır'ın alternatifi olarak değerlendirdiği Mert Günok, Aykut Kocaman'ın takımın başına gelmesinin ardından kaleyi Volkan Babacan'a kaptırmıştı.







