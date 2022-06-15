Beşiktaş, Mert Çetin'de orta yolu bulamadı

Beşiktaş, yerli stoper takviyesi için çalışmalarına devam ederken gündemdeki isimlerden Mert Çetin'in kulübü Verona 1.5 milyon euroluk önerinin yükselmesini talep ediyor.



Siyah-beyazlıların bu transfer için önerdiği rakamın çok üzerine çıkmayı düşünmediği öğrenildi. Geçen yıl Roma'ya 7 milyon Euro ödeyerek Milli futbolcuyu transfer eden Verona, futbolcuyu ucuza bırakmak istemiyor.





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