Beşiktaş, Mert Çetin'de orta yolu bulamadı

Yerli stoper arayışları kapsamında Verona'da forma giyen Mert Çetin'i gündemine alan Beşiktaş, İtalyan kulübü ile anlaşamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Mert Çetin'de orta yolu bulamadı
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15 Haziran 2022 12:26
Beşiktaş, yerli stoper takviyesi için çalışmalarına devam ederken gündemdeki isimlerden Mert Çetin'in kulübü Verona 1.5 milyon euroluk önerinin yükselmesini talep ediyor.

Siyah-beyazlıların bu transfer için önerdiği rakamın çok üzerine çıkmayı düşünmediği öğrenildi. Geçen yıl Roma'ya 7 milyon Euro ödeyerek Milli futbolcuyu transfer eden Verona, futbolcuyu ucuza bırakmak istemiyor.

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