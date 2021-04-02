Beşiktaş: 'Mensah'ın sakatlığı devam ediyor'

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Bernard Mensah'ın ayak bileğindeki ödemin devam ettiği açıklandı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın, Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig müsabakasında sol ayak bileğine aldığı darbe neticesinde ayak bileğinde ağrı oluşan futbolcumuz Bernard Mensah'a yapılan tetkikler neticesinde ayak bileğinde oluşan ödemin varlığını koruduğu tespit edilmiştir." denildi.



Mensah'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından devam edildiği kaydedildi.



