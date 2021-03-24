Beşiktaş, Mensah kararını verdi

Beşiktaş, Kayserispor'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Bernard Mensah'ın bonservisini almayacak

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Beşiktaş, Mensah kararını verdi
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24 Mart 2021 12:20
Bernard Mensah
Bernard Mensah
Beşiktaş
Beşiktaş, Kayserispor'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Bernard Mensah ile ilgili flaş bir karar aldı.

Sezon başında Kayserispor'dan 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Bernard Mensah için Siyah-Beyazlılar şimdiden kararını verdi.

Beşiktaş formasıyla 27 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan tecrübeli orta saha oyuncusuyla sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi 

 


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