Beşiktaş, Mensah kararını verdi

Beşiktaş, Kayserispor'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Bernard Mensah ile ilgili flaş bir karar aldı.Sezon başında Kayserispor'dan 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Bernard Mensah için Siyah-Beyazlılar şimdiden kararını verdi.Beşiktaş formasıyla 27 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan tecrübeli orta saha oyuncusuyla sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi