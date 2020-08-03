Beşiktaş, Mensah için masaya oturacak

Bernard Mensah transferi için Kayserispor Yönetimi ile yaptığı görüşmelerde olumlu adımlar atan Beşiktaş, aradaki pürüzlerin henüz tamamen çözülememesi nedeniyle baskısını arttırma kararı aldı.



Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın uzun süredir ısrarla istediği Ganalı oyuncunun alınması durumunda orta sahada birçok bölgede rahatlayacak olan siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu oyuncuya sıcak bakması nedeniyle bayram sonrasında Kayserispor Yönetimi ile bir kez daha masaya oturacak.



Mensah'ın ise yeni sezonda kesinlikle İstanbul'a gitmek istediğini yönetime ilettiği ve takımdan ayrılmaya kararlı olduğu bildirildi.



Kayserispor sezon başında 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'den transfer ettiği 25 yaşındaki Mensah'a 3 yıllık sözleşme imzalatmıştı.







