Beşiktaş, Melikgazi Kayseri'yi mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Melikgazi Kayseri Basketbol'u 72-68'lik skorla mağlup etti. Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Murat Ciner, Benhür İrcel, Hakkı Ünver
Beşiktaş: Evans 9, Winterburn 14, Elif Bayram 13, Fagbenle 19, Krajisnik 14, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık, Melek Uzunoğlu 3
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 3, Dangerfield 22, Meltem Avcı 4, Powers 23, Fall 11, Doğa Adıcan, Gonca Karataş 2, Hatice Sönmez 3, Diallo
1. periyot: 21-10
Devre: 35-29
3. periyot: 55-46
Hakemler: Murat Ciner, Benhür İrcel, Hakkı Ünver
Beşiktaş: Evans 9, Winterburn 14, Elif Bayram 13, Fagbenle 19, Krajisnik 14, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık, Melek Uzunoğlu 3
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 3, Dangerfield 22, Meltem Avcı 4, Powers 23, Fall 11, Doğa Adıcan, Gonca Karataş 2, Hatice Sönmez 3, Diallo
1. periyot: 21-10
Devre: 35-29
3. periyot: 55-46