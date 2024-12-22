Beşiktaş, Melikgazi Kayseri'yi mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 72-68 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş, Melikgazi Kayseri'yi mağlup etti
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22 Aralık 2024 18:38
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Melikgazi Kayseri Basketbol'u 72-68'lik skorla mağlup etti.  Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Murat Ciner, Benhür İrcel, Hakkı Ünver

Beşiktaş: Evans 9, Winterburn 14, Elif Bayram 13, Fagbenle 19, Krajisnik 14, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık, Melek Uzunoğlu 3

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 3, Dangerfield 22, Meltem Avcı 4, Powers 23, Fall 11, Doğa Adıcan, Gonca Karataş 2, Hatice Sönmez 3, Diallo

1. periyot: 21-10

Devre: 35-29

3. periyot: 55-46

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