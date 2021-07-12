Beşiktaş, Başakşehir'den ayrılan Mehmet Topal'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Başakşehir ile yolları ayrılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu siyah beyazlılarla 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Mehmet Topal, Beşiktaş'tan 3 milyon TL garanti ücret ve maç başı para alacak.
Başakşehir kariyerinde 64 maça çıkan Mehmet Topal, 3 gol ve 3 asistle oynadı.
Başakşehir ile yolları ayrılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu siyah beyazlılarla 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Mehmet Topal, Beşiktaş'tan 3 milyon TL garanti ücret ve maç başı para alacak.
Başakşehir kariyerinde 64 maça çıkan Mehmet Topal, 3 gol ve 3 asistle oynadı.
Josef de Souza ve Mehmet Topal ikilisi birlikte 80 maça çıktı!
🔹80 Maç
🔹53 Galibiyet
🔹18 Beraberlik
🔹9 Mağlubiyet
🔹2.2 Puan Ortalaması
🔹Maç Başına Atılan Gol: 2
🔹Maç Başına Yenilen Gol: 0.9 pic.twitter.com/OKXQE7Yb3o
— Sporx (@sporx) July 12, 2021