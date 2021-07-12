Beşiktaş, Mehmet Topal transferini duyurdu

Başakşehir'den ayrılan ve boşta olan Mehmet Topal, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş, Mehmet Topal transferini duyurdu
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12 Temmuz 2021 22:48
Beşiktaş, Başakşehir'den ayrılan Mehmet Topal'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Başakşehir ile yolları ayrılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu siyah beyazlılarla 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Mehmet Topal, Beşiktaş'tan 3 milyon TL garanti ücret ve maç başı para alacak.

Başakşehir kariyerinde 64 maça çıkan Mehmet Topal, 3 gol ve 3 asistle oynadı.






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