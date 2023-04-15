Beşiktaş, mayıs ayına kadar İstanbul'dan çıkmayacak

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş, 6 Mayıs'ta oynanacak Antalyaspor maçına kadar olan tüm maçlarını İstanbul'da oynayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, mayıs ayına kadar İstanbul'dan çıkmayacak
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15 Nisan 2023 13:18
Zirve takibini sürdüren Beşiktaş, kendisi açısından avantajlı bir fikstüre girdi.

Süper Lig'in 29. haftasına Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkacak Beşiktaş, hafta içinde ise Hatayspor'dan hükmen galibiyetle 3 puanı cebine koyacak.

Mayıs ayına kadar İstanbul'da olacak siyah-beyazlılar, Ümraniyespor (D) ve Galatasaray'la karşılaşacak. 6 Mayıs'ta ise Antalyaspor'a konuk olacak. Kartal bu süreçte galibiyet serisini 9 maça çıkartmayı hedefliyor.

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