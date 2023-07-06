Beşiktaş, Matt Mitchell'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Matt Mitchell'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş, Matt Mitchell'i kadrosuna kattı
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06 Temmuz 2023 20:55
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Matt Mitchell ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyen ABD'li forvet Matt Mitchell kadroya katıldı.

Geride kalan sezon Strasbourg formasıyla Fransa liginde 16 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 14,6 sayı, 3,7 ribaunt ve 1,9 asist ortalamalarını yakaladı. Mitchell, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 20,2 sayı, 2,8 ribaunt ve 2 asist ortalamaları tutturdu.

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