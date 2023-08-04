Beşiktaş, Matias Vargas'ta sona yaklaştı

Beşiktaş Transfer Haberleri: Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Shanghai Port'ta forma giyen eski Adana Demirspor'lu Matias Vargas transferinde sona yaklaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Matias Vargas'ta sona yaklaştı
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04 Ağustos 2023 09:47
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 09:50
Kanat bölgesine transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transferleri bitirmek istiyor.

Siyah-Beyazlılar, ülkemizde Adana Demirspor'da görev yapan ve daha sonrasında Çin ekibi SH Port'a giden Arjantinli hücum oyuncusu Matias Vargas için de transferde son aşamaya geldi.



PRENSİPTE ANLAŞILDI

Beşiktaş'ın Çin Ligi takımlarından Shanghai Port'ta forma giyen ve yıllık 2.3 milyon euro kazanan futbolcuya, 1.8 milyon euro teklif ettiği belirtilirken oyuncuyla prensipte anlaştığı ifade edildi. 

MATIAS VARGAS KİMDİR? 

Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydi. 

 

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