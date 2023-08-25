Beşiktaş, Masuaku'nun sağlık durumunu açıkladı

, Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sakatlık yaşayan tecrübeli sol beksağlık durumu hakkında açıklama yaptı.Kulüpten yapılan açıklamada,tespit edildiği açıklandı."Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dynamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuaku'nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."