Beşiktaş, Masuaku'nun sağlık durumunu açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Dinamo Kiev maçında sakatlık yaşayan Arthur Masuaku'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Masuaku'nun sağlık durumunu açıkladı
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25 Ağustos 2023 17:17
Beşiktaş Kulübü, Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sakatlık yaşayan tecrübeli sol bek Arthur Masuaku'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Masuaku'nun uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dynamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuaku'nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
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