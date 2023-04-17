Beşiktaş, Masuaku'nun bonservisini aldı!

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisinin alındığını KAP'a bildirdi.



Yapılan açıklamada, oyuncu için West Ham'a 2 milyon euro bonservis ücreti ödeneceği belirtildi.



Beşiktaş, Masuaku ile de yıllık 1.3 milyon euro maaş karşılığında 2+1 yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaştı.



Yapılan açıklamada, "West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.





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