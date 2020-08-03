Kiralık sözleşmesi biten Muhammed Elneny ile yola devam etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, Mısırlı orta sahayı bir sezon daha kadroda tutabilmek için tüm şartlarını zorluyor.

Ekonomik konularda daha önce deneyimli oyuncudan kendilerine yardımcı olmasını isteyen siyah-beyazlılar son ana kadar masadan kalkmayacak.



SERGEN YALÇIN, ELNENY'Yİ İSTİYOR



Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği Elneny'nin yıllık ücretinin bir kısmının Arsenal tarafından ödenmesi konusunda haber bekleyen yönetim, bir yandan alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın yönetime verdiği raporda Elneny'nin oyun sistemine en uygun isimlerden biri olduğunu söylediği ortaya çıktı.



MARIO LEMINA'DAN VAZGEÇİLDİ



Siyah-beyazlı idarecilerin her türlü olumsuzluğa karşı Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina'yı da gündemine aldığı fakat yüksek maliyeti nedeniyle başarılı oyuncunun üstünde çok fazla durulmadığı iddia edildi.



EĞER ELNENY KİRALANAMAZSA...



Önümüzdeki sezon orta alanda Oğuzhan-Atiba-Elneny üçlüsünü bir arada oynatmak isteyen teknik patron Sergen Yalçın, Mısırlı oyuncunun kadroda tutulamaması durumunda farklı bir çözüm yolu bulabileceğini de yönetime bildirdi.



Sergen Yalçın'ın orta alanı deneyimli oyunculardan oluşturmak istediği ve bu konuda yöneticiler ile fikir birliği içinde olduğu kaydedildi.







