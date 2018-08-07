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Beşiktaş, Mario Gomez için devrede!

Mario Gomez sürprizi! Beşiktaş formasını sadece 1 sezon giydi ama efsane oldu. Gelişi de gidişi de olay yarattı. Kartal, 2015-16 şampiyonluğunda 26 golle gol kralı olan Mario Gomez için bir kez daha devrede…

Kaynak: Güneş
Beşiktaş, Mario Gomez için devrede!
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07 Ağustos 2018 09:58
Yeniden Mario Gomez! Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, 2015-16 sezonu şampiyonluğunda 33 maçta 26 golle gol kralı olan Mario Gomez'i gündemine aldı. 2018 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı forması giyen Kartal'ın eski gol makinesinin takıma dönebileceği ifade edildi. Bundesliga'da "yuvam" dediği Stuttgart forması giyen 33 yaşındaki santrfor için "bekle ve gör" stratejisi uygulayan yönetim, önceliği Negredo'dan kurtulmaya verdi.

NEGREDO ADA YOLCUSU

Negredo'nun satışı için bir Suudi Arabistan kulübüyle anlaşılmıştı. Ancak tecrübeli santrforun eşi Amparo Negredo transfere engel olmuştu. Negredo transferi için yetki verilen bir menajer Premier Lig ekibi Cardiff City'den teklif getirdi. Galler temsilcisinin İngiltere'de daha önce Manchester City ve M'Brough formaları giyen "Matador" için 3 milyon euro ödemeye hazır. Yönetim, 2.5 milyona aldığı yıldızı satmak için oldukça hevesli görünüyor.

FLÖRT EVLİLİĞE DÖNÜŞECEK

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Negredo, yıllık 4.3 milyon euro net kazanca sahip. Cardiff City'nin bu rakama yakın bir sözleşme önermesi halinde imzalar atılacak. Perşembe gününe kadar bu senaryo hayata geçerse Gomez & Beşiktaş flörtü daha ciddi bir ilişkiye dönüşecek. Alman yıldızın Kartal'a dönmeye sıcak baktığı biliniyor. Transfer komitesi, Stuttgart kulübüyle bonservis pazarlıklarına başlayacak.



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