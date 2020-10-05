Beşiktaş & Mandzukic flörtünde son durum ne?

Aboubakar sonrası hücuma bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş'ta transfer tahtasının kapanmasına yakın yoğun çalışma sürüyor.

, Fotoğraf; AA
Beşiktaş & Mandzukic flörtünde son durum ne?
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05 Ekim 2020 15:28
Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına saatler kala harekete geçti.

Vincent Aboubakar sonrası bir golcü daha almayı planlayan siyah - beyazlı yönetim, Mario Mandzukic'i renklerine bağlamak için uğraş veriyor.

A Spor'un haberine göre; Mario Mandzukic, Beşiktaş'tan 2 yıllık sözleşme, 2.5 milyon Euro ücret ve ayrıca 3 milyon Euro da imza parası istiyor.

Beşiktaş Yönetimi'nin ise yıllık ücreti kabul ettiği ancak imza parasını düşürmeye çalıştığı ifade edildi.



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