Beşiktaş & Mandzukic flörtünde son durum ne?

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına saatler kala harekete geçti.



Vincent Aboubakar sonrası bir golcü daha almayı planlayan siyah - beyazlı yönetim, Mario Mandzukic'i renklerine bağlamak için uğraş veriyor.



A Spor'un haberine göre; Mario Mandzukic, Beşiktaş'tan 2 yıllık sözleşme, 2.5 milyon Euro ücret ve ayrıca 3 milyon Euro da imza parası istiyor.



Beşiktaş Yönetimi'nin ise yıllık ücreti kabul ettiği ancak imza parasını düşürmeye çalıştığı ifade edildi.



