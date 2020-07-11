Beşiktaş Malatya'ya 5 eksikle gidiyor

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla deviren Siyah-Beyazlılar, zorlu 90 dakikadan 3 puanla ayrılsa da üç önemli futbolcusunu kaybetmişti.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, sağ alt baldırındaki ağrıdan dolayı, Gökhan Gönül de sağ dizine aldığı darbe sebebiyle oyunu tamamlayamamış, Atiba Hutchinson da gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüştü.



Ligde 32. hafta karşılaşmasında pazartesi günü Yeni Malatyaspor'a deplasmanda konuk olacak Beşiktaş, bu 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Kara Kartal'da bu 3 isme ek olarak 2 oyuncu daha Malatya'ya götürülmeyecek.



Siyah-Beyazlılar'ın son 2 mücadelesinin kadrosunda yer almayan; Ljajic ve Umut Nayir, takım çalışmasına da katılmadı. Teknik ekibin; Ljajic ve Umut'u da Malatya kafilesine dahil etmeyeceği belirtildi.



