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Beşiktaş - Malatyaspor maçında VAR'dan kırmızı kart!

Süper Lig'de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçında Adem Büyük'ün Jeremain Lens'e yaptığı faul, VAR'dan izlendi ve Malatyaspor 10 kişi kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş - Malatyaspor maçında VAR'dan kırmızı kart!
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15 Şubat 2019 21:15
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının 41. dakikasında VAR'a gidildi ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, Jeremain Lens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

CÜNEYT ÇAKIR, KARTIN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Faulün ardından VAR hakemleri, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı uyardı ve pozisyonu izlemesini tavsiye etti. VAR ekranından pozisyonu izleyen Çakır, ardından Adem Büyük'e kırmızı kart gösterdi ve Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı.

Kararın ardından Malatyaspor taraftarları ve Adem Büyük, hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

RIDVAN DİLMEN: "KIRMIZI KART DOĞRU KARAR"

Rıdvan Dilmen, Adem Büyük'e verilen kırmızı kartın doğru olduğunu söylerken; "Adem Büyük, diğer ayağına değse, atmayabilirdi ama çok alakasız ayağa bastı. Bir hakem bu pozisyonda sarı kart gösterebilir, VAR'dan atabilir ama. Niye doğrudan atmadın diyemeyiz. Bence kırmızı kart doğru karar. Cüneyt Çakır, VAR'a gittikten sonra atmamak için mücadele etti. Bir baktı, bir daha baktı." yorumunu yaptı.



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