Beşiktaş - Malatyaspor maçında VAR'dan kırmızı kart!

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının 41. dakikasında VAR'a gidildi ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.Karşılaşmanın 40. dakikasında Malatyaspor'un kaptanı'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Faulün ardından VAR hakemleri, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı uyardı ve pozisyonu izlemesini tavsiye etti. VAR ekranından pozisyonu izleyen Çakır, ardından Adem Büyük'e kırmızı kart gösterdi ve Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı.Kararın ardından Malatyaspor taraftarları ve Adem Büyük, hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.Rıdvan Dilmen, Adem Büyük'e verilen kırmızı kartın doğru olduğunu söylerken; "Adem Büyük, diğer ayağına değse, atmayabilirdi ama çok alakasız ayağa bastı. Bir hakem bu pozisyonda sarı kart gösterebilir, VAR'dan atabilir ama. Niye doğrudan atmadın diyemeyiz. Bence kırmızı kart doğru karar. Cüneyt Çakır, VAR'a gittikten sonra atmamak için mücadele etti. Bir baktı, bir daha baktı." yorumunu yaptı.