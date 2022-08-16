Beşiktaş Makedon futbolcu ile imzaladı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş daha önce anlaşma sağladığı Besar Gudjufi ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Makedon futbolcu ile imzaladı
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16 Ağustos 2022 14:45
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş daha önce anlaşma sağladığı Besar Gudjufi ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

BESAR GUDJUFI İLE RESMİ SÖZLEŞME YAPILDI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2004 doğumlu Makedon orta saha oyuncusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Gudjufi'ye başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.





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