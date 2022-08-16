BESAR GUDJUFI İLE RESMİ SÖZLEŞME YAPILDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş daha önce anlaşma sağladığı Besar Gudjufi ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2004 doğumlu Makedon orta saha oyuncusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Gudjufi'ye başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.