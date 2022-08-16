Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş daha önce anlaşma sağladığı Besar Gudjufi ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.
BESAR GUDJUFI İLE RESMİ SÖZLEŞME YAPILDI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2004 doğumlu Makedon orta saha oyuncusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Gudjufi'ye başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.
BESAR GUDJUFI İLE RESMİ SÖZLEŞME YAPILDI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2004 doğumlu Makedon orta saha oyuncusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Gudjufi'ye başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.
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