Beşiktaş maçında tribünde sürpriz isim

Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürüne Bruno Paz, siyah-beyazlıların Konyaspor ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip etti.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş maçında tribünde sürpriz isim
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21 Mayıs 2022 20:05
Beşiktaş'ın, Konyaspor ile oynadığı maçta tribünde sürpriz bir isim yer aldı.

Siyah-beyazlılarla transferde adı geçen Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Paz, karşılaşmayı Vodafone Park tribünlerinden takip etti.

Bonservisi Sporting'te olan 24 yaşındaki, bu sezonu Farense'de kiralık olarak geçirdi.

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