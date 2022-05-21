Beşiktaş maçında tribünde sürpriz isim

Beşiktaş'ın, Konyaspor ile oynadığı maçta tribünde sürpriz bir isim yer aldı.



Siyah-beyazlılarla transferde adı geçen Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Paz, karşılaşmayı Vodafone Park tribünlerinden takip etti.



Bonservisi Sporting'te olan 24 yaşındaki, bu sezonu Farense'de kiralık olarak geçirdi.





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