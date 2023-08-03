Beşiktaş maçına meşale ve taraftar engeli!

Beşiktaş'ın Tirana ile oynayacağı maçın başlamasından hemen önce sahaya meşale atıldı. Maçın hakemi Stuart Attwell'in çağrısı sonrası oyuncular soyunma odasına gitti. Mücadele, 15 dakikalık gecikmenin ardından başladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş maçına meşale ve taraftar engeli!
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03 Ağustos 2023 21:07
Son güncelleme 03 Ağustos 2023 22:02
Beşiktaş'ın Arnavutluk ekibi Tirana ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı, yaşanan saha olayları nedeniyle gecikmeli başladı.

Siyah-beyazlı taraftarların sahaya meşale atmasıyla başlayan olaylarda daha sonra iki takım seyircileri arasında gerginlik yaşandı. Siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlarını sakinleştirmek için tribünlere giderken, karşılaşmanın hakemi Stuart Attwell iki ekibi de soyunma odasına çağırdı.

UEFA delegeleri ile yapılan toplantının ardından yaklaşık 15 dakikalık bir gecikme sonrası karşılaşma yeniden başladı.






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