Beşiktaş maçı öncesinde koronavirüs telaşı

Beşiktaş maçı öncesinde Antalyaspor'da birçok oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Uçuş iptal edildi ve 2. testler yapıldı. Bu sefer sadece 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif sonuca rastlandı.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş maçı öncesinde koronavirüs telaşı
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18 Eylül 2020 22:20
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la oynayacak olan Antalyaspor'da hareketli bir gün yaşandı. Karşılaşma öncesinde rutin testlerde 40 kişinin birden koronavirüs testi pozitif çıktı. bunun üzerine uçak iptal edildi ve yeniden test yapıldı.

Yapılan ikinci testlerin ardından Antalyaspor'da 1 oyuncu ve 1 personelin koronavirüs testinden pozitif sonuç alındı. Akdeniz ekibi de resmi bir açıklama yaparak maç için İstanbul'a doğru yola çıkacaklarını açıkladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor'umuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi özel bir laboratuvara yaptırılan Kovid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Kovid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır. Takımımız Beşiktaş maçı için planladığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş - Antalyaspor maçının, 19 Eylül günü 19:00'da başlayacak.




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