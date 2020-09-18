Beşiktaş maçı öncesinde koronavirüs şoku

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la oynayacak olan Antalyaspor'da çok sayıda oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle uçuş iptal edildi.



Antalyaspor kafilesine 2. testin yapıldığı ve sonuca göre harekete geçileceği kaydedildi. Akdeniz ekibinde 50'e yakın kişinin testinin pozitif çıktığı iddia ediliyor. TFF'nin talimatlarına göre takımda 14 oyuncudan daha az negatif çıkarsa, maçın iptal edilme ihtimali bulunuyor.



Beşiktaş - Antalyaspor maçının, 19 Eylül günü 19:00'da başlaması planlanıyordu.