Beşiktaş maçı öncesi Ömer Erdoğan pozitif

Atakaş Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş maçı öncesi Ömer Erdoğan pozitif
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29 Nisan 2021 14:37
Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesinde teknik direktör Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır" (Beşiktaş, Hatayspor maçı için TFF'ye başvurdu TIKLAYIN)

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