Beşiktaş maçı öncesi Ömer Erdoğan pozitif

Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesinde teknik direktör Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi
Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır" (Beşiktaş, Hatayspor maçı için TFF'ye başvurdu TIKLAYIN)
Ömer Erdoğan, 1 Mayıs cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçında kulübede yer alamayacak
Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır" (Beşiktaş, Hatayspor maçı için TFF'ye başvurdu TIKLAYIN)
Ömer Erdoğan, 1 Mayıs cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçında kulübede yer alamayacak