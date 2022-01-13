Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep'te kovid şoku

Cuma günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'de 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin daha koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Gaziantep'te pozitif vaka sayısı ise 9'u futbolcu olmak üzere 11'e yükseldi.
İşte Gaziantep FK'den yapılan açıklama:
"Profesyonel futbol takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.
Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür.
Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif vaka sayısı 11'e yükselmiştir."
Gaziantep'te pozitif vaka sayısı ise 9'u futbolcu olmak üzere 11'e yükseldi.
İşte Gaziantep FK'den yapılan açıklama:
"Profesyonel futbol takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.
Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür.
Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif vaka sayısı 11'e yükselmiştir."