Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep'te kovid şoku

Gaziantep FK'de Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 9'u futbolcu olmak üzere 11'e yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep'te kovid şoku
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13 Ocak 2022 11:20
Cuma günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'de 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin daha koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Gaziantep'te pozitif vaka sayısı ise 9'u futbolcu olmak üzere 11'e yükseldi.

İşte Gaziantep FK'den yapılan açıklama:

"Profesyonel futbol takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür.

Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif vaka sayısı 11'e yükselmiştir."

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