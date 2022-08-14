Beşiktaş maçı öncesi Efecan gelişmesi

Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'nın Beşiktaş maçında oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. İşte son gelişme ve detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş maçı öncesi Efecan gelişmesi
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14 Ağustos 2022 11:49
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Alanyaspor'da gözler Efecan Karaca'nın durumuna çevrildi. Sakatlığı bulunan futbolcu, maç kadrosunda yer alacak.

EFECAN KARACA, BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAR MI?

Efecan Karaca, geçen hafta takımının Karagümrük'ü 4-2 yendiği maçta 2 asist yaptı. Bu maçta bacağına darbe alan ve sakatlanan Alanyaspor kaptanının durumu bugün belli olacak.

AĞRILARI ARTARSA OYNAMAYACAK

Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakmak istemeyen Efecan Karaca'nın durumu teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor. Futbolcu, ağrıları dayanılmayacak seviyede olursa riske edilmeyecek. Alanyaspor - Beşiktaş maçı bugün saat 21:45'te başlayacak.

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