Beşiktaş maçı kendi evinde gibi oynayacak!

İstanbulspor maçında Beşiktaşlı taraftarlar için ayrılan kontenjan sayısı belli oldu. 22 bin siyah-beyazlı taraftar maça gidebilecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş maçı kendi evinde gibi oynayacak!
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15 Eylül 2022 13:21
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. 76 bin kapasiteli stadyumda Beşiktaş taraftarlarına ayrılan bilet sayısı belli oldu. Beşiktaş maçı adeta kendi evinde gibi oynayacak.

BEŞİKTAŞ'A 22 BİN BİLET AYRILDI

Bu maç öncesinde Beşiktaş taraftarlarına 22 bin bilet ayrıldı. İstanbulspor ve milli ara sonrasında oynanacak Fenerbahçe maçlarında en büyük desteği taraftarlardan bekleyen Beşiktaş yönetimi, ayrılan kontenjanın tamamının tükenmesini bekliyor.

TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULARA MARKAJ

Öte yandan Vodafone Park'ta oynadığı Başakşehir karşılaşmasında kaybedilen 3 puan sonrası Beşiktaşlı yöneticiler, takımın zirve mücadelesinde olması için teknik direktör Valerien Ismael ve futbolcuları da yakın markaja aldı.



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