Beşiktaş maçı kazandı, Vida'yı kaybetti!

Beşiktaş'ta kırmızı kart gören N'Sakala'nın ardından Vida da cezalı duruma düştü.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş maçı kazandı, Vida'yı kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2021 22:05
İttifak Holding Konyaspor karşısında N'Sakala'yı çift sarı kartın ardından kırmızı kartla yitiren Beşiktaş'ta Domagoj Vida da cezalı duruma düştü.

Sezonun ilk yarısında İttifak Holding Konyaspor maçının yanı sıra Yukatel Denizlispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında sarı kart gören Vida, İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da kart görmekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz ile sarı kart cezalısı Bernard Mensah, cezalarını İttifak Holding Konyaspor maçıyla tamamlamıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için