Beşiktaş maçı izle canlı, BJK Ankaragücü maçı canlı canlı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Ankaragücü - Beşiktaş mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.

Karşılaşma öncesnde Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş 12 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 22 puan topladı.

Ev sahibi Ankaragücü ise 12 maçta 9 puan toplayabildi.

Beşiktaş'ta Ljajic ve Gökhan Töre bu maçta olmayacak. Ayrıca Utku, Hasic ve Erdoğan Kaya da kadroya dahil edilmedi. Beşiktaş'ın ceza sınırındaki isimler ise Mensah ve Vida.

Ankaragücü'nde ise Pazdan ve Voca yok. Ayrıca maçtan önce 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve o isim de bu maçta olmayacak.



Beşiktaş son 24 maçın 19'unu kazandı



Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 24 maçın 19'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu periyotta rakibine sadece bir kez yenildi. Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamadı, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2010-2011 sezonundaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından rakibiyle yaptığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



Başkentte de Beşiktaş üstün



İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 49 lig maçının 26'sını kazandı. Başkentte 17 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip geldi.







Ankara'daki son 4 maçta gol atamadı



Beşiktaş, rakibiyle Ankara'da oynadığı son 4 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Geçen sezon Başkent'te rakibiyle 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2011-2012'deki mücadeleyi de aynı skorla tamamladı. 2010-2011 sezonunda rakibine Ankara'da 1-0 mağlup olan Beşiktaş, 2009-2010'da maçta ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü son olarak 2008-2009'daki maçta gol atarak yenmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmayı 3-1 kazandı. Siyah-beyazlı takım, son 4 maçta MKE Ankaragücü'nü Ankara'da yenemese de Başkent'teki maçlarda rakip fileleri 74 kez havalandırdı. Evindeki son 4 randevuyu kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise 36 golle rakibine karşılık verdi. Bu arada, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Ankara'da yapılması gereken 2 maç farklı şehirlerde oynandı. iki takım arasındaki 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 2018-2019 sezonunda ise MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı, Ankara'daki Osmanlı Stadı'nın zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildiği için Kayseri'de oynandı. Beşiktaş, Kayseri'deki karşılaşmayı 4-1 kazandı.



MKE Ankaragücü, evindeki son 16 maçtan birini kazanabildi



MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile evinde oynadığı son 16 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi. Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sonraki 16 maçta rakibine başarılı maçlar çıkardı. Söz konusu mağlubiyetin ardından MKE Ankaragücü ile oynadığı 12 maçtan 10'unu kazanan siyah-beyazlı ekip, 2 de beraberlik aldı. MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Beşiktaş, rakip deplasmandaki son 3 maçta ise bir galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki bu galibiyetini Kayseri'de 4-1 kazanarak elde etti.

Friedrich

Kitsiou

Sarlija

Erdi

Pinto

Atakan

Lobzhanidze

El Hadji

Lukasik

Endri

Börven

Ersin

Rosier

Welinton

Vida

Rıdvan

Josef

Atiba

Ghezzal

Mensah

N'Koudou

Aboubakar

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile 103. lig mücadelesine çıkacak.

İki takım arasında geride kalan 102 maçta siyah-beyazlı ekip, 69 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş'ı 8 defa mağlup ederken, 25 karşılaşma beraberlikle tamamladı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 190 gole, sarı-lacivertliler 68 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ankara'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.







Sergen Yalçın: "Ligde yavaş yavaş zor haftalara girmeye başlıyoruz. Artık 3-4 günde bir maç oynayacağız. Bu süreçte hiçbir maç kolay geçmeyecektir" https://t.co/sXVwIeFJtK



— Sporx (@sporx) December 24, 2020

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