Beşiktaş maçı dk 1; büyük HATA!,

Beşiktaş, Konyaspor maçının ilk dakikası içerisinde geri düştü.



Valentin Rosier'in geri pasını kontrol etmek isteyen Mert Günok, topu ayağının altından kaçırdı.



Beşiktaş, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 3. kez kendi kalesine gol atmış oldu.



"MUSLERA'DAN DERS ALSIN"



Pozisyonu yorumlayan Erman Toroğlu, "Kaleci rahatlığı ve ukalalığı var. O topa, o müdahale öyle yapılmaz. Bu işi Türkiye'de yılarca en doğru yapan kaleci Muslera. Hiç ukalalık yapmayan, en tavanda olduğu zaman bile gereğini yapan bir kaleci. Muslera'dan çok ders alması lazım kalecilerin. Geçen hafta sahanın yıldızı bu çocuk, hemen havaya giriyorlar. O top öyle alınmaz." dedi.





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