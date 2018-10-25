Beşiktaş maçı canlı izle, BJK Genk CANLI şifresiz izle

Beşiktaş, Genk ile UEFA Avrupa Ligi 3. maç haftasında Vodafone Park'ta kritik maçta karşı karşıya geliyor. İşte Beşiktaş Genk maçı öncesi son dakika gelişmeleri...Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Belçika'nın Genk ekibi ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Maçta Stefanski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis üstlenecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak maçlar beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.



📺19:55 Anderlecht - F.Bahçe

📺22:00 Beşiktaş - Genk

📺22:00 Sevilla - Akhisar



Günün tüm TV programı;https://t.co/EE5pkPBdx2 pic.twitter.com/XaEb8U7lyg



— Sporx (@sporx) October 25, 2018



BEŞİKTAŞ GENK MAÇI BEIN SPORTS HABER CANLI YAYIN









BEŞİKTAŞ GENK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş



Karius

Gökhan

Vida

Medel

Caner

Tolgay

Necip

Oğuzhan

Lens

Quaresma

Love



Genk



Vukovic

Nastis

Dewaest

Lucumi

Malinovsky

Pozuelo

Berge

Maehle

Ndongala

Samatta

Trossard





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📣 Bugün #BeşiktaşınMaçıVar!

🏆 UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. Maç

⚽ Beşiktaş 🆚 Genk

📍 Vodafone Park

🗓 25.10.2018

⏰ 22.00

📺 beINSPORTS

🦅 #Beşiktaş pic.twitter.com/M5zMJ6TIXU



— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 25, 2018

Galibiyetine en çok oynananlar;



✓Anderlecht - Fenerbahçe

Genk - Beşiktaş✓

✓AC Milan - Betis

Sporting - Arsenal✓

✓Zenit - Bordeaux

Zürich - Leverkusen✓

✓Leipzig - Celtic

✓PAOK - Mol Vidi



Ne düşünüyorsunuz?

Hemen oynamak➤https://t.co/hV1UWteY7M pic.twitter.com/vqzdGtFF7G



— Sporx (@sporx) October 25, 2018

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