Beşiktaş, maça saatler kala Ajax ile görüştü!

Beşiktaş'ın Trabzon'da kamp yaptığı otelde sürpriz bir ziyaretçi vardı.
Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'ın yönetim danışmanı Klaas-Jan Huntelaar, maça saatler kala Beşiktaş'ın kamp yaptığı otele geldi. Huntelaar burada Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı ile görüştü.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINI DA İZLEDİ
Klaas-Jan Huntelaar, Trabzonspor - Beşiktaş maçını tribünden takip edecek. Hollandalı eski futbolcu, Galatasaray - Kayserispor maçını da tribünden takip etmişti.
AJAX'IN GÖZLEMCİ ŞEFİ
Dünyaca ünlü eski yıldız forvet Klaas-Jan Huntelaar, Ajax'ın gözlemci şefi görevini de üstleniyor.
Trabzon'a gelen Klaas-Jan Huntelaar şehrin birçok tarihi noktasında vakit geçirirken, ünlü balık restoranında balık yedi.
Klaas-Jan Huntelaar'ın Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde hangi futbolcuyu takip edeceği ise merak konusu oldu.
TRABZONSPOR'DAN TRANSFER YAPTILAR
Ajax, 2022 yazında Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'ın yönetim danışmanı Klaas-Jan Huntelaar, maça saatler kala Beşiktaş'ın kamp yaptığı otele geldi. Huntelaar burada Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı ile görüştü.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINI DA İZLEDİ
Klaas-Jan Huntelaar, Trabzonspor - Beşiktaş maçını tribünden takip edecek. Hollandalı eski futbolcu, Galatasaray - Kayserispor maçını da tribünden takip etmişti.
AJAX'IN GÖZLEMCİ ŞEFİ
Dünyaca ünlü eski yıldız forvet Klaas-Jan Huntelaar, Ajax'ın gözlemci şefi görevini de üstleniyor.
Trabzon'a gelen Klaas-Jan Huntelaar şehrin birçok tarihi noktasında vakit geçirirken, ünlü balık restoranında balık yedi.
Klaas-Jan Huntelaar'ın Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde hangi futbolcuyu takip edeceği ise merak konusu oldu.
TRABZONSPOR'DAN TRANSFER YAPTILAR
Ajax, 2022 yazında Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
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