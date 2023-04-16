Beşiktaş, maça saatler kala Ajax ile görüştü!

Ajax Yönetim Danışmanı Klaas-Jan Huntelaar, Beşiktaş'ın Trabzon'da kamp yaptığı otele geldi. Klaas-Jan Huntelaar ile Ceyhun Kazancı ile görüştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, maça saatler kala Ajax ile görüştü!
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16 Nisan 2023 18:57
Beşiktaş'ın Trabzon'da kamp yaptığı otelde sürpriz bir ziyaretçi vardı.

Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'ın yönetim danışmanı Klaas-Jan Huntelaar, maça saatler kala Beşiktaş'ın kamp yaptığı otele geldi. Huntelaar burada Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı ile görüştü.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINI DA İZLEDİ

Klaas-Jan Huntelaar, Trabzonspor - Beşiktaş maçını tribünden takip edecek. Hollandalı eski futbolcu, Galatasaray - Kayserispor maçını da tribünden takip etmişti.

AJAX'IN GÖZLEMCİ ŞEFİ

Dünyaca ünlü eski yıldız forvet Klaas-Jan Huntelaar, Ajax'ın gözlemci şefi görevini de üstleniyor.

Trabzon'a gelen Klaas-Jan Huntelaar şehrin birçok tarihi noktasında vakit geçirirken, ünlü balık restoranında balık yedi.

Klaas-Jan Huntelaar'ın Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde hangi futbolcuyu takip edeceği ise merak konusu oldu.

TRABZONSPOR'DAN TRANSFER YAPTILAR

Ajax, 2022 yazında Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

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